Австралия обратилась к России из-за задержания наемника в зоне СВО

Австралия запросила у России информацию о задержании австралийского наемника Дженкинса в зоне специальной военной операции, информация проверяется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подтвердила, что австралийские власти обратились к России с просьбой разобраться в ситуации с задержанием австралийского наемника в зоне СВО, передает ТАСС.

«В настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется. Мы вместе с компетентными ведомствами следим за ситуацией», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

Согласно предварительной информации, речь идет о наемнике по фамилии Дженкинс.

Австралия косвенно подтвердила пленение бойцами ВС РФ австралийского наемника

Ранее Министерство иностранных дел Австралии вызвало российского посла для обсуждения дела австралийского наемника Оскара Дженкинса, попавшего в плен в Краматорске. Сообщалось, что в социальных сетях появилось видео, где 32-летний Оскар Дженкинс был допрошен российскими военными, и по данным телеканала ABC, он воевал на стороне Украины.

Кроме того, известен случай, когда другой австралийский наемник Бред Кендалл из «иностранного легиона» ВСУ заявил пранкерам о бесполезности действий военного командования Украины.