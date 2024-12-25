Пока вы не уснули: авиакатастрофа в Казахстане и изоляция супруги Асада

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Летевший в Грозный самолет разбился в Казахстане

В Актау на западе Казахстана упал самолет, летевший из Баку в Грозный. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на местные СМИ.

На кадрах, заснятых очевидцами видно, как самолет медленно снижался и в результате разбился и загорелся. По информации Telegram-канала Baza, на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

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Супругу Асада изолировали

Асма Асад, супруга бывшего президента Сирии Башара Асада, переживает рецидив лейкемии, ее состояние сейчас оценивается примерно «как 50/50». На фоне этого врачи были вынуждены ее изолировать, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Асма Асад родилась в Лондоне, у нее двойное гражданство. Семья бывшей первой леди родом из сирийского города Хомс. Отец — кардиолог, а мать — дипломат. В браке прожила 24 года. В декабре 2024 года на фоне падения Дамаска прилетела в Москву.

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Зеленский отреагировал на массированный удар по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар ВС РФ по территории республики 25 декабря. В своем Telegram-канале он сообщил, что Россия запустила "более 70 ракет", в том числе баллистических, и сотни БПЛА.

Он также сообщил, что целью стала энергетическая инфраструктура Украины. По его словам, Россия добивается полного блэкаута на территории республики.

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Стала известна судьба экипажа разбившегося в Казахстане самолета

Летный экипаж, по предварительным данным, не выжил при крушении азербайджанского самолета Embraer в Казахстане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб, созданный в Командном центре МЧС.

При этом, по данным Telegram-канала Baza, из всего экипажа выжили бортпроводник и бортпроводница.

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Австралия обратилась к России из-за задержания наемника в зоне СВО

Австралия запросила у России информацию о задержании австралийского наемника Дженкинса в зоне специальной военной операции, информация проверяется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подтвердила, что австралийские власти обратились к России с просьбой разобраться в ситуации с задержанием австралийского наемника в зоне СВО, передает ТАСС.

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Лавров прокомментировал слова Зеленского, пославшего Россию «на три буквы»

Владимир Зеленский обозначил название и смысл второго саммита по Украине, когда послал Россию «на три буквы». Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в интервью каналу «Россия 1».

Министр напомнил, что Зеленский сперва позволил себе хамское высказывание в адрес России во время встречи с Олафом Шольцем, но позже заявил, что Москву можно будет пригласить на саммит по Украине, когда будет готов ультиматум.

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МИД РФ сделал заявление о российских военных базах в Сирии

Российские военные базы в Сирии могут взять на себя новую роль в осложнившихся условиях в стране. Они смогут временно стать гуманитарными хабами, сообщили в МИД РФ.

В Москве предсказывают возможные изменения в отношении российского военного присутствия в Сирии, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

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На Украине оценили слова Арестовича* про Путина

© Соцсети

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*(включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) накануне выступил с весьма громкими заявлениями в эфире подкаста PBD. В частности, он сказал, что больше доверяет президенту РФ Владимиру Путину, чем главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Среди других размышлений Арестовича можно выделит, к примеру, что Путин — самый либеральный из всех российских политиков, однако Запад нарушил свои обещания перед РФ. Путин, с точки зрения экс-советника ОП, ведет оборонительную войну, и когда он говорит, что украинцы — братья и сестры, а борьба идет с неонацистским правительством в Киеве и с НАТО, то «он говорит правду».

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Россиянам предсказали аномальный Новый год

Почти на всей европейской части РФ и на Урале температура под Новый год будет аномальной теплой. Такую погоду части россиян предрек научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, показатели термометров под Новый год будут на 10-12 градусов превышать норму под влиянием Атлантики. «На европейской части России, практически на всей территории, температура будет выше нормы на 1 градус, на юге выше нормы на 1-2 градуса», — поделился информацией он, добавив, что на востоке Северо-Западного федерального округа значения превысят средний многолетний показатель приблизительно на восемь градусов, а на западе — на два-три градуса.

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Юлия Барановская появилась на публике с Аршавиным

Известная российская телеведущая Юлия Барановская вышла в свет со старшим сыном от футболиста Андрея Аршавина. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Знаменитость посетила с 18-летним Артемом премьеру картины «Финист. Первый богатырь».

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