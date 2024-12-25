Алиев высказался о причинах крушения самолета возле Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает преждевременным говорить о причинах крушения самолета компании Azerbaijan возле Актау. Об этом сообщает информационное агентство АзерТаг.

Он отметил, что причины инцидента пока неизвестны, но существуют разные версии. Экспертам следует полностью расследовать ситуацию, добавил Алиев.

Самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение возле Актау после того, как подал сигнал о чрезвычайной ситуации. По информации авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что выжили 32 человека, однако данные не окончательные.

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В Росавиации заявляли, что самолет столкнулся с птицами. После возникшей на борту нештатной ситуации командир решил идти на запасной аэродром в Актау. Кроме того, сообщалось о возможном взрыве баллона с кислородом.