Посол США на Украине назвала «рождественским подарком» Киеву удар ВС РФ

Посол США на Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированный удар ВС РФ по территории республики, назвав его «рождественским подарком» России Киеву. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Рождественский подарок России Украине: более 70 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на <…> энергетическую инфраструктуру…», — написала Бринк.

Она также обвинила Россию в использовании зимы в качестве оружия.

До этого украинское издание «Страна», ссылаясь на военных и мониторинговые Telegram-каналы, писало, что российские войска наносят массированный ракетный удар по территории республики.

Зеленский отреагировал на массированный удар по Украине

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.