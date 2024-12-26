Стало известно, примет ли Пашинян участие в саммите ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, у которого ранее был выявлен коронавирус, планирует принять участие в саммите ЕАЭС в Ленинградской области по видеосвязи. Об этом сообщил ТАСС источник на площадке саммита.

"Участие Пашиняна ожидается по видеосвязи", - сказал собеседник агентства.

Пашинян сообщил о повторном положительном тесте на коронавирус

В среду премьер-министр Армении сообщил, что его тест на коронавирус снова дал положительный результат, поэтому он будет работать с ограничениями. Ранее Пашинян отказался от поездки на неформальный саммит СНГ в Ленинградской области в среду из-за положительного теста на коронавирус.