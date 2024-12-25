Санду: российская ракета нарушила воздушное пространство Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что российская ракета якобы нарушила воздушное пространство республики в ночь на 25 декабря. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

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По ее словам, Кремль «выбирает путь разрушения, атакуя энергетическую инфраструктуру Украины и нарушая воздушное пространство Молдавии ракетой.

«Эти действия явно нарушают международное право. Молдавия осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной», – написала Санду.

До этого украинское издание «Страна», ссылаясь на военных и мониторинговые Telegram-каналы, писало, что российские войска наносят массированный ракетный удар по территории республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский отреагировал на массированный удар по Украине.