Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

ВСУ предрекли потерю Покровска

Покровск (Красноармейск) имеет «невероятное как военное, так и промышленное значение для Украины», однако проблемы в вооруженных силах могут привести к тому, что город невозможно будет удержать. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на украинское издание.

Опрошенные журналистами офицеры, находящиеся непосредственно рядом с Покровском, отметили отсутствие четко налаженного взаимодействия между частями на разных участках фронта, боязнь сообщать командованию о неудачах и слишком большое время принятия решений. Также, по их словам, наблюдается нехватка людей для удержания позиций, в том числе из-за масштабного дезертирства.

«При этом российские войска находятся в восьми километрах от трассы Покровск-Днепропетровск и понемногу берут ее под контроль FPV-дронов», - отмечается в статье.

«В Румынии совершен "натовский переворот"»

Решение судей об аннулировании победы в первом туре кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску и объявление о направлении в республику дополнительных сил НАТО чревато последствиями, так как у жителей страны «накапливается все больше обоснованных претензий» к Западу. Об этом пишет ливанское издание Al Mayadeen.

Издание обратило внимание на то, что суд не предоставил достоверных доказательств о вмешательстве России в выборы, а Джорджеску, выступающий за прекращение помощи Украине и предлагающий решение накопившихся в стране проблем, «чрезвычайно популярен». При этом после аннулирования победы Джорджеску румынское правительство дало «зеленый свет» законопроекту, предусматривающему иностранный контроль над вооруженными силами страны.

«Мы выиграли себе немного времени. Но здесь царит настоящая ярость», - констатировал бывший высокопоставленный представитель НАТО Мирча Джоанэ.

Чем грозит прекращение транзита газа через Украину?

В случае прекращения транзита российского газа в Европу Украина потеряет около миллиарда долларов в год, а «Газпрому» придется задействовать альтернативные маршруты, чтобы обеспечить топливом потребителей в Словакии, Венгрии и Австрии. Чем грозит решение Украины отказаться от прокачки газа, разбиралось агентство Reuters.

Поставки по трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород «относительно невелики», однако на российское голубое топливо приходится около двух третей импорта газа в Венгрию и Словакию, а также большая часть импорта газа Австрией.

«У «Газпрома» есть запасной вариант - поставлять часть газа по другому маршруту, например, через «Турецкий поток», Болгарию, Сербию или Венгрию. Однако пропускная способность этих маршрутов ограничена», - констатировало издание.

Индия резко нарастила импорт передовых российских вооружений

Несмотря на все попытки давления со стороны Запада, Индия продолжает развивать военное сотрудничество с Россией, взяв, в том числе, в лизинг две российские атомные ударные подводные лодки класса «Акула». Об этом пишет Military Watch Magazine.

Американские журналисты напомнили, что Индия является давним стратегическим партнером России и «последовательно отвергает попытки Соединенных Штатов и их европейских союзников оказать на нее давление с целью снижения оборонных связей» с Москвой. При этом, по данным начальника управления президента РФ по государственной политике в оборонной сфере Виктора Евтухова, «доля Индии в экспорте российского вооружения и техники только за последние полгода увеличилась на 15%».

В ЦРУ рассекретили доклад о жизни на Марсе

В рассекреченном докладе Центрального разведывательного управления «Исследование Марса, 22 мая 1984 года» утверждается, что на Марсе была цивилизация «великанов», которая строила убежища от бурь, похожие на египетские пирамиды. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование было частью проекта «Звездные врата» - секретного подразделения армии США, созданного в 1977 году и занимавшегося изучением аномальных явлений. Оно основано на астральном путешествии одного из экстрасенсов на Марс. «Объект» эксперимента утверждал, что смог побывать на красной планете примерно за миллион лет до нашей эры и увидел там развитую цивилизацию «очень больших людей», ищущих «новое место для жизни, поскольку их окружающая среда была испорчена».