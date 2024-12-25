Алиев позвонил Путину из-за прерванного визита в Россию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев созвонился со своим коллегой Владимиром Путиным из-за прерванного визита в Россию, сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера. Алиев связался с Путиным, уже находясь на борту самолета, возвращающегося в Баку, передает ТАСС.

Глава государства сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета, следовавшего по маршруту Баку — Грозный, он не сможет участвовать в неформальной встрече глав государств СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге, — подчеркнули в пресс-службе.

Российский лидер, а также главы других государств выразили соболезнования родственникам погибших и пострадавших в авиакатастрофе, и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.