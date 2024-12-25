Экс-лидер Бразилии Болсонару начал продавать обувь и очки

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает наращивать выпуск товаров, посвященных его пребыванию во главе государства в 2019-2022 годах. Политик уже открыл новый магазин в столице страны, в ассортимент вошли обувь, очки и товары для путешествий.

Как сообщил во вторник журнал Veja, бывший бразильский лидер зарегистрировал в Бразилиа новое юридическое лицо - Jambol, название компании состоит из комбинации первых букв в полном имени президента - Jair Messias Bolsonaro. Вся продукция будет произведена с учетом идеологических убеждений Болсонару: политик известен своими правыми взглядами и приверженностью традиционным ценностями. Компания Jambol также сосредоточится на предоставлении услуг маркетинга и рекламе. Издание напомнило, что в своем интернет-магазине Bolsonaro Store экс-глава государства уже активно продает календари, футболки, кепки и пивные кружки.

Болсонару был президентом Бразилии в течение одного срока. В 2022 году он проиграл президентские выборы Луису Инасиу Луле да Силве, набрав 49,1% голосов во втором туре. Несмотря на дисквалификацию в 2023 году, в июле этого года Болсонару заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства в 2026-м. При этом 19 ноября Федеральная полиция Бразилии начала против него и нескольких офицеров расследование по подозрению в создании организованной преступной группировки и попытке переворота в 2022 году после неудачи на выборах. Как следует из отчета ведомства, заговорщики хотели сорвать запланированную на 1 января 2023 года инаугурацию Лулы да Силвы и обсуждали возможность его убийства, однако так и не реализовали свой замысел.