Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины

На большей части Украины, включая Киевскую область, вновь объявлена воздушная тревога, в Полтавской области зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была вновь объявлена на большей части Украины, включая Киевскую область, передает РИА «Новости». На данный момент тревога звучит в Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрыве в Днепропетровске (ныне Днепр) на фоне воздушной тревоги. «В Днепре», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил о повреждениях энергетической инфраструктуры в Полтавской области.

«Есть повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света в Кременчугском районе», – написал Пронин в своем Telegram-канале.

Ранее глава администрации Черкасской области Игорь Табурец заявил, что энергосистема на Украине находится в крайне сложном состоянии.