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WSJ негативно высказалась о наследии Байдена

Наследием действующего президента США Джо Байдена станет снижение его умственных способностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на колумниста газеты Wall Street Journal Джейсон Райли.

"Наследием Байдена станет снижение его умственных способностей", - говорится в публикации.

Отмечается, что на протяжении четырех лет ближайшие советники Байдена пытались скрыть его ухудшающееся умственное состояние.

Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии и Панамского канала, пишет NYP

Избранный президент США Дональд Трамп всерьез намерен приобрести Гренландию и Панамский канал, считая свою страну империей, которой необходимо расширяться, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

"Президент серьезен на сто процентов", — заявил один из источников издания.

По словам избранного президента, которые привел один из собеседников газеты, "те империи, которые не растут, начинают рушиться".

В Германии внезапно предупредили о будущей войне

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Карстен Хильзе заявил, что победа "поджигателей войны" на выборах обернется для Германии катастрофой, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление политика в немецком парламенте.

"Дорогие граждане, скоро Рождество. Однако, если вы проголосуете за одну из партий-поджигателей войны на следующих выборах, это может быть ваше последнее Рождество", — сказал он.

Хильзе также отметил, что если победят сторонники продолжения войны, то к следующему Рождеству немцы окажутся в бункерах.

В США пришли в ужас от выходки Маска

Американский миллиардер Илон Маск в канун Рождества заставил конгресс США пересматривать проект бюджета, написав более 150 постов на своей странице в соцсети X. Это вызвало хаос среди американских парламентариев, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Politico.

"Республиканцы в Палате представителей пребывают в состоянии хаоса после того, как протолкнули наспех составленный пакет для финансирования правительства. Разочарование спикером Майком Джонсоном кипит, отвратительные внутрипартийные распри среди республиканцев выплескиваются на публику, а демократы заявляют о победе, в то время как избранный президент Дональд Трамп пытается возложить часть вины за все это на Джо Байдена. Все это произошло благодаря Илону Маску", — готовится в материале.

СМИ: Британия отстает от России, Ирана и Китая по финансированию обороны

Великобритания отстает от России, Ирана и Китая по объему финансирования обороны, даже не смотря на то, что сейчас этот показатель увеличен, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Times.

"Великобритания отстает по мере перевооружения... За десятилетие недостаточных инвестиций в оборону Великобритания не смогла сравниться по уровню ремилитаризации с Россией, Ираном и Китаем", - говорится в публикации.

Отмечается, что за последние десять лет Россия, Иран и Китай увеличили расходы на оборону на 34%, 57% и 60%. При этом оборонный бюджет Великобритании в денежном выражении 2022 года вырос на 14%.