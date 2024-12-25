В Нотр-Даме впервые за пять лет прошла рождественская служба

В отреставрированном после пожара соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) прошла первая ночная служба по случаю католического Рождества. Об этом сообщает РИА Новости.

Католики традиционного празднуют Рождество Иисуса Христа в ночь на 25 декабря.

С 15 часов по местному времени (17 мск) французские католики начали собираться перед храмом, чтобы побывать на рождественской мессе, которая в этом году прошла впервые за пять лет.

В течение 24 декабря состоялось несколько служб: в 16:00, 18:00 и 20:00 перед полуночной мессой.

После музыкального бдения в 23:00 полуночную мессу провел архиепископ Парижа Лоран Ульрих. 25 декабря, на само Рождество, архиепископ также проведет службу в 11:00. В этот день запланированы еще две службы: в 8:30 и 18:00.

Однако доступ в главный собор Парижа по-прежнему строго ограничен, внутрь пропускают не более 2700 человек.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил его шпиль и повредил несущую конструкцию. Для восстановления собора потребовалось €700 млн. Он вновь открылся для посетителей 8 декабря 2025 года. На торжественном открытии присутствовали главы многих государств, в том числе избранный президент США Дональд Трамп.

Ранее во Франции осудили использование ядовитых материалов при реставрации Нотр-Дама.