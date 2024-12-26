Журналисты погибли в результате удара Израиля по Газе

В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по больнице Аль-Авда в секторе Газа погибли пять журналистов палестинского издания Quds. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что журналисты снимали репортаж в лагере беженцев Нусейрат, расположенном недалеко от больницы. В этот момент их фургон попал под удар.

Ранее Папа Римский Франциск в воскресной молитве «Ангелус» призвал к рождественскому перемирию на всех фронтах войны. Понтифик также раскритиковал действия Израиля в секторе Газа, добавив, что в этом конфликте много жестокости.

В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что слова Папы Римского о жестокости войны в Газе «оторваны от правды». В израильском МИД подчеркнули, что вина за ситуацию в анклаве должна быть возложена на радикальное палестинское движение ХАМАС, а не Тель-Авив.