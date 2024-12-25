Экс-дипломат сделал прогноз об отношениях США с Россией при Трампе

Отношения между Соединенными Штатами Америки и Россией вряд ли изменятся в лучшую сторону при администрации избранного президента Дональда Трампа. Такой прогноз в разговоре с РИА Новости сделал бывший американский дипломат Джим Джатрас.

«Российские должностные лица, судя по их заявлениям, колеблются в своих ожиданиях от Трампа. С одной стороны, некоторые, включая, как я понимаю, президента [России Владимира] Путина, считают, что существенных изменений в политике ожидать не стоит, потому что в США существует постоянное правительство, и неважно, кто занимает пост президента. Это правда. Но в то же время они ведут себя так, будто надеются, что в администрации Трампа найдется кто-то разумный, с кем можно будет вести диалог», — высказался он, назвав подобные ожидания необоснованными.

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Единственными разумными людьми в команде Трампа, считает Джатрас, могут стать Тулси Габбард и Роберт Кеннеди-младший, однако бывший дипломат предрек им большие проблемы с утверждением на свои должности.

Джатрас добавил, что Марко Рубио, Майк Уолтц, Себастьян Горка и Кит Келлог, занимают жесткую позицию по отношению к Москве.

«Они считают, что мы можем диктовать России свои условия», — объяснил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по решению конфликта на Украине. Избранный президент США отметил, что если бы он был главой государства вместо Джо Байдена, то не допустил бы начала конфликта на Украине.