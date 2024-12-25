Американский политолог заявил, что Маск может стать следующим президентом США

Предприниматель Илон Маск может стать следующим президентом Соединенных Штатов. Об этом телеканалу РЕН ТВ заявил американский политолог, подполковник в отставке Эрл Расмуссен.

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Эксперт отметил личные качества Маска, проявившиеся вне политической сферы, в частности, позитивный настрой. Расмуссен охарактеризовал бизнесмена, как «приставучего и хитрого» обладателя «сильной аудитории», причем не только в соцсетях.

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Политолог подчеркнул, что Маск, если бы захотел, смог бы возглавить США. Для этого предприниматель должен принимать участие в политической жизни и получить рекомендации партии или же стать самовыдвиженцем и получить поддержку большинства избирателей.

Расмуссен напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп тоже был «медиа-звездой» и занимался бизнесом, у него была своя телевизионная программа, что также хорошо сказалось на его популярности. В итоге, Трамп сперва всех шокировал, когда в 2016 году выдвинулся на пост главы государства, а затем смог «раздавить» конкурентов.

23 декабря Трамп заявил, что Маск не сможет заменить его на посту главы государства, так как предприниматель не родился на территории США.

Ранее Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $400 млрд.