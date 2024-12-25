Канадский МИД назвал безосновательными санкции Китая в отношении граждан Канады

Санкции Китая в отношении канадских граждан и организаций, чья деятельность связана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом и Тибетским автономным районом, являются безосновательными. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства иностранных дел Канады.

В ведомстве отметили, что 22 декабря правительство КНР без всяких на то оснований ввело санкции против двух канадских общественных организаций и двадцати правозащитников.

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В связи с этим МИД Канады выразил солидарность с членами Канадского тибетского комитета и Проекта по защите прав уйгуров и осудил решение Пекина наказать их за выступления в защиту прав человека.

В заявлении подчеркивается, что правительство Канады не потерпит никаких угроз, актов насилия или преследований в отношении своих граждан из-за их политических взглядов или с целью подавления инакомыслия.

МИД Канады призвал Китай соблюдать взятые на себя международные правовые обязательства.

22 декабря Пекин ввел санкции против двух канадских организаций и их персонала из-за деятельности, связанной с Синьцзяном и Тибетом. Имущество этих организаций на территории Китая будет заморожено, а компаниям и частным лицам из КНР запретят с ними сотрудничать.

16 ноября министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Канаде следует отменить «дискриминационные» пошлины на импорт китайских электромобилей.

Ранее сообщалось, что Канада и Северная Европа создадут арктическую коалицию против России и Китая.