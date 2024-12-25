В Пентагоне высказались о контактах с министром обороны России

Глава Пентагона Ллойд Остин не планирует контактов с министром обороны России Андреем Белоусовым в ближайшее время. Об этом РИА Новости сообщил представитель американского оборонного ведомства.

© Лента.ру

По словам собеседника агентства, последний разговор министров состоялся в июле, с тех пор они не общались.

В МО РФ заявили, что Пентагон разрабатывает химбоеприпасы

Ранее Остин призвал будущую администрацию избранного президента США Дональда Трампа сделать выбор в пользу противостояния России. Он считает, что в противном случае наступит хаос.