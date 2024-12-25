В США рассказали о скандальном «наследии» Байдена

Президент США Джо Байден оставит после себя «наследие» в виде снижения своих умственных способностей, весь масштаб которого американцам только предстоит осознать. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Это эпический скандал, масштабы которого мы только начинаем осознавать. И он может оказаться главным наследием администрации Байдена», — указано в материале.

В Конгрессе США обвинили администрацию Байдена в обострении зарубежных конфликтов

Отмечается, что сторонники Байдена активно вводили в заблуждение касательно его когнитивных способностей не только американскую общественность, но и самого президента. В частности, советники Байдена всячески скрывали его умственные нарушения, ограничивая его взаимодействие с законодателями и фильтруя информацию, поступавшую к президенту.

«Когда партийная верность превратилась в жестокое обращение с пожилыми людьми?», — задался вопросом автор статьи.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии и участник Комитета по иностранным делам Майк Лоулер обвинил администрацию Байдена в обострении зарубежных конфликтов.