На Украине призвали ждать сюрпризов от переговоров

Украину ждет множество сюрпризов в ходе переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире Youtube-канала UkrLife.

© lenta.ru

Он считает, что переговоры пройдут в три этапа. На первом США обсудят разрешение конфликта с Россией, на втором — с Украиной. Третьим этапом, по мнению Бондаренко, станут переговоры Киева и Москвы.

На Украине назвали главное условие для завершения конфликта

При этом он допустил, что власти США могут пригрозить Украине лишить ее финансирования и военной помощи, а также потребовать провести президентские и парламентские выборы в стране.

«Поэтому, я думаю, что в этом отношении нас ждет еще большое количество сюрпризов», — заключил политолог.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что Украина понимает неизбежность переговоров с Россией. При этом он подчеркнул, что на них Киев должен быть сильным.