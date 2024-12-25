На Украине назвали главное условие для завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием для разрешения конфликта с Россией. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

На Украине назвали главное условие для завершения конфликта
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По его словам, украинцы хотят мира и не поддерживают продолжение боевых действий, несмотря на создаваемую «военными преступниками» видимость «жажды войны в обществе».

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«Главный продавец горя и смерти — Зеленский. Он должен уйти. Это ключевое условия прекращения войны», — подчеркнул политик.

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