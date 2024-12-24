Странам Европы следовало бы поддержать представленную в мае мирную инициативу Бразилии и Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, которая предполагает проведение конференции с участием обеих сторон конфликта, а не продолжать вооружать ВСУ и строить планы по отправке своих военных на Украину. Такое мнение высказывается в материале швейцарской газеты Neue Z rcher Zeitung (NZZ).

По оценкам автора статьи Геральда Курта, отсутствие России на украинском саммите в швейцарском Бюргенштоке "было решающей ошибкой в сценарии" данного мероприятия. Теперь, несмотря на поставки Киеву дальнобойных вооружений из США, Франции и Британии, становится "все более очевидным, что Украина вряд ли сможет выиграть эту войну военным путем".

"Россия, похоже, уже на пути к победе в этой войне", - пишет Курт.

По его мнению, на Украине растет усталость от конфликта, а ситуация на фронте в среднесрочной перспективе еще больше поменяется в пользу Москвы. Газета исходит из того, что ВС РФ полностью вернут контроль над Курской областью, как "только наступит благоприятный момент". При этом, несмотря на разговоры в Польше, Британии, Франции, Латвии, Эстонии и Литве о создании коалиции по отправке западных военных на Украину, подобные предложения имеют мало шансов на успех, поскольку наталкиваются на все большее сопротивление со стороны влиятельных групп политических интересов в этих странах, добавляет Курт.

"В четвертую украинскую зиму войны Запад должен спросить себя, есть ли у него другие варианты действий, - отмечается в статье. - Реалистичная и примирительная кризисная дипломатия была бы лучшим вариантом.<...> Европе и Швейцарии следовало бы поддержать обнародованную в мае китайско-бразильскую инициативу.<...> Китай и Бразилия предлагают формат, в котором воюющие стороны могли бы на равных обсуждать вопросы прекращения огня и, в конечном счете, мира. Отправной точкой, вероятно, должен стать постоянный нейтральный статус Украины".

23 мая по итогам встречи главы МИД КНР Ван И со спецпредставителем президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что единственный путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через диалог и переговоры. Китай и Бразилия предложили провести "в подходящее время" международную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия приветствует мирную инициативу Бразилии и Китая. Владимир Зеленский позднее назвал план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта деструктивным.