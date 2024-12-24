Названа главная ошибка США в Афганистане

Усилия Соединенных Штатов по формированию проправительственного ополчения на севере Афганистана завершились катастрофическим провалом из-за привлечения в формирования бандитов и маргиналов, пишет обозреватель Азам Ахмед в статье для New York Times.

По его словам, Вашингтон ожидал, что именно на севере Афганистана могут утвердиться такие институты, как демократия и права женщин.

Вместе с тем, отметил аналитик, регион капитулировал в считанные дни и первым перешел под контроль движения «Талибан»* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

На протяжении многих лет банды ополченцев грабили дома, уничтожали целые общины в провинции Кундуз и при этом получали финансовую помощь от США, пояснил автор статьи. Он добавил, что на базах бандитов работали американские инструктора.

«Это спонсируемое государством бедствие стало главным фактором того, что, несмотря на два десятилетия контроля и два триллиона долларов американских денег, Афганистан пал», — подчеркнул Ахмед.

Напомним, что в начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.

Раскрыта судьба «цитадели Асада»

В ночь на 31 августа американцы покинули страну. При отступлении они оставили талибам большое количество вооружения и военной техники.

*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.