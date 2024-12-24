Билла Клинтона выписали из больницы

Бывший президент США Билл Клинтон выписан из больницы в Вашингтоне, куда его доставили ранее с высокой температурой. Об этом сообщил в X его официальный представитель.

Как он уточнил, 78-летнего экс-президента "ранее сегодня выписали из больницы", у него грипп.

Клинтон в понедельник был доставлен в больницу для проведения обследования.

Клинтон занимал пост президента США в 1993-2001 годах. В октябре 2021 года он был госпитализирован в штате Калифорния. По данным СМИ, у него была инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему, но была вовремя обнаружена.