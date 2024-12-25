Келлог заявил, что Трамп не допустит повторения Минских соглашений

Избранный президент США Дональд Трамп не хочет повторения ситуации с минскими соглашениями. Об этом заявил его спецпосланник по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox Business.

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"Мы видели мирные процессы в прошлом, например, попытку РФ и Украины в рамках минского переговорного процесса, которая явно провалилась", - заявил Келлог, добавив, что Трамп не хочет подобного.

Спецпосланник Келлог: Трамп хочет честного и устойчивого мира на Украине

По словам спецпосланника, республиканец осознает важность своих отношений с союзниками, а также с президентом России Владимиром Путиным.

Келлог выразил надежду на то, что Трампу удастся добиться урегулирования конфликта на Украине "в относительно ближайшем будущем", передает ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию, потому что нужно выполнить все задачи по обеспечению безопасности страны. По его словам, Москва открыта для решения проблем посредством переговоров. При этом он добавил, что никаких подвижек со стороны Украины к переговорам нет.

Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что конфликт на Украине завершится в 2025 году. По его мнению, есть два возможных сценария его окончания: либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон.