Трамп пообещал добиваться вынесения смертных приговоров для убийц и насильников

Новый президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Thruth Social, что после инаугурации потребует от американского Минюста вернуть смертную казнь для осужденных за убийство и изнасилования для защиты от таких людей детей и их семьи.

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"В стране снова будет закон и порядок", – подчеркнул Трамп.

Он также раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, который ранее смягчил 37 осужденным меру пресечения с казни на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения. По его словам, такое решение лишь расстраивает родных жертв.

Ранее в Алабаме впервые в истории провели смертную казнь с использованием чистого азота. По данным СМИ, 58-летний Кеннет Смит, признанный виновным в заказном убийстве Элизабет Сеннетт в 1988 году, был казнен посредством удушения азотом в американском городе Этмор.

В ноябре 2022 года Смита уже пытались казнить, используя стандартную для США процедуру смертельной инъекции, однако не смогли найти у него подходящей вены. Власти Алабамы утверждают, что данный метод является быстрым и безболезненным, так как человек после подачи газа теряет сознание, вслед за чем у него происходит остановка сердца.