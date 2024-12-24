Пока вы не уснули: Орбан об окончании конфликта на Украине и судьба наличных денег

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Орбан раскрыл, когда закончится конфликт на Украине

Вооруженный конфликт на Украине завершится в 2025 году. Такие сроки в интервью газете Magyar Nemzet назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Война [на Украине] закончится в 2025 году. Она закончится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон», - заявил венгерский политик.

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В Банке России рассказали о судьбе наличных рублей

В России не будут отказываться от бумажных рублей, потому что банкноты и монеты все еще востребованы. Об этом kp.ru рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

По его словам, впечатление о том, что доля наличных в розничных платежах заметно снижается, является ложным. Он уточнил, что в обращении на сегодняшний день находятся более 18 трлн наличных рублей.

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Британский премьер намекнул на отправку войск на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, что британские военные могут быть развернуты на западе Украины в целях обучения солдат ВСУ.

"Стармер намекнул, что британские войска могут быть размещены на Западной Украине для обучения солдат", - говорится в сообщении издания.

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Беспилотник врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде

Беспилотный летательный аппарат влетел в здание академии МВД в Нижнем Новгороде. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, в результате инцидента ни взрыва, ни возгорания не произошло. По словам источников Telegram-канала, курсанты были эвакуированы из образовательного учреждения.

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Москвичей предупредили о возможном землетрясении на Новый год

В период новогодних праздников в Москве могут пройти небольшие землетрясения, рассказала NEWS.ru кандидат физико-математических наук, сейсмолог Анна Люсина.

Она назвала столицу сложным в геологофизическом смысле регионом, который необходимо постоянно мониторить. В качестве примера прошедшего на новогодние праздники землетрясения Люсина привела события 1977-го года. Тогда произошло Румынское землетрясение, из зоны Вранча до столицы дошли небольшие магнитуды — 2,5-3. Они ощущались на высоких этажах домов в Москве.

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В Петербурге с продуктовой базы в военкомат доставили 24 человека

В Петербурге после рейда на продуктовую базу в военкомат доставили 24 человека. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по городу.

По информации управления, сотрудники правоохранительных органов провели рейд на оптово-розничной продуктовой базе в поселке Шушары. В ходе мероприятий проверили более 350 граждан, включая иностранных.

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Эйфелеву башню эвакуировали из-за пожара

Днем во вторник, 24 декабря, в Париже эвакуировали Эйфелеву башню из-за короткого замыкания электрооборудования лифта и небольшого возгорания. Об этом сообщает BFMTV.

Сработала пожарная сигнализация. Посетителей и персонал, работающий в башне, эвакуировали. Всего эвакуированы были около тысячи человек. Никто из них не пострадал. Ожидается, что достопримечательность снова откроется для посетителей в течение дня.

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Второе избиение за год. На девушку-боксера из Чечни снова напали мужчины

© Соцсети

В июне этого года в медиа появилась диковатая история о том, что пятеро мужчин напали на уроженку Чечни Аминат Эльбукаеву, которая уже довольно давно проживает в Швейцарии. Девушка занимается боксом, и тогда сообщалось, что якобы её землякам не понравился этот факт, а также то, что тренируется Аминат в шортах.

Эльбукаеву госпитализировали с переломом рёбер и сотрясением мозга.

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Трое осужденных сбежали из российской колонии

Трое осужденных сбежали из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле, ведутся их поиски. Об этом сообщил сегодня Telegram-канал Shot.

По информации канала, побег произошел вечером 23 декабря. Приговоренные к исправительным работам нарушители сломали решетку на окне.

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Пьяный водитель протаранил несколько десятков машин в Красноярском крае

В Красноярском крае в поселке Солнечный водитель в состояние алкогольного опьянения повредил 80 автомобилей. После этого пострадавшие владельцы транспорта избили его.

Об этом сообщает телеграм-канале «ЧП Красноярск».

«Автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения», – заявили очевидцы.

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