Украинские власти хотят закрыть аналитический военный проект DeepState из-за страха Владимира Зеленского, объяснил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

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По его словам, за главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским стоит режим во главе с Зеленским, «которого страшит перспектива понимания населением Украины реальной ситуации на линии фронта». Рогов также отметил, что украинские граждане начинают замечать обман своих властей.