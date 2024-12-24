Гонения на украинский военный проект объяснили страхом Зеленского
Украинские власти хотят закрыть аналитический военный проект DeepState из-за страха Владимира Зеленского, объяснил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.
По его словам, за главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским стоит режим во главе с Зеленским, «которого страшит перспектива понимания населением Украины реальной ситуации на линии фронта». Рогов также отметил, что украинские граждане начинают замечать обман своих властей.