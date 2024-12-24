Эйфелеву башню эвакуировали из-за пожара

Днем во вторник, 24 декабря, в Париже эвакуировали Эйфелеву башню из-за короткого замыкания электрооборудования лифта и небольшого возгорания. Об этом сообщает BFMTV.

Сработала пожарная сигнализация. Посетителей и персонал, работающий в башне, эвакуировали. Всего эвакуированы были около тысячи человек. Никто из них не пострадал. Ожидается, что достопримечательность снова откроется для посетителей в течение дня.

Представители Оператора Эйфелевой башни (SETE) заявили BFMTV, что пожарные сейчас консультируются с техническими службами башни и проводят расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента.

Пожар в Эйфелевой башне произошел всего через несколько недель после открытия собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара в 2019 году. Возгорание там началось во время реставрационных работ. Открытое горение продолжалось в Нотр-Даме более девяти часов. В результате обрушились шпиль и кровля собора, но фасад, каркас и башни удалось спасти.