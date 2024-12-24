Раскрыты мечты Трампа об имперском расширении США
Избранный американский лидер Дональд Трамп строит больше планы по имперскому расширению США за время своего будущего президентского срока. Об этом сообщает Axios.
«Трамп пребывал в поразительно имперском настроении с тех пор, как победил на выборах. Он плыл по течению, приобретая Гренландию, возвращая США Панамский канал, аннексируя Канаду и потенциально вторгаясь в Мексику — к большому ужасу представителей этих территорий (...) Даже если предложения Трампа не всегда полностью серьезны, их нельзя игнорировать», — отмечается в публикации.