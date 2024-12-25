Глава МИД Эстонии высказался о российских базах в Сирии

Таллин не будет финансировать программы помощи Сирии, если новые власти Сирии сохранят российские военные базы в стране.

С таким утверждением выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Мы не согласны предоставлять финансовую помощь Сирии, если российские базы продолжат там оставаться", - приводит слова главы эстонского МИД портал национального гостелерадио ERR.

Глава эстонской дипломатии также заявил, что власти страны не будут продлевать временную защиту для сирийских беженцев и не будут помогать желающим вернуться домой сирийцам с транспортными расходами.

МИД РФ: роль российских военных баз в Сирии может быть скорректирована

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.