Украинцы нашли новый способ уклонения об мобилизации

Украинские мужчины, пытаясь избежать мобилизации, ищут беременных женщин, чтобы те записали их отцом ребенка.

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Об этом сообщает издание ТСН.

«На Украине начали появляться предложения для одиноких беременных женщин записывать отцом будущего ребенка уклоняющегося от мобилизации», — пишет издание.

Отмечается, что за такую услугу мужчины предлагают заплатить 1-2 тысячи долларов. Как рассказал изданию украинский адвокат Роман Симутин, уголовная ответственность в случае подобной сделки хоть и может следовать как мужчине, так и женщине, но доказать ее без признания одной из сторон крайне сложно.

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В конце ноября замминистра образования Украины Михаил Винницкий сообщил, что из высших учебных заведений республики отчислили 23 448 мужчин старше 30 лет, которые пытались избежать мобилизации. Помимо этого, по его словам, полиция возбудила восемь уголовных дел в отношении должностных лиц вузов, которые зачисляли мужчин призывного возраста, «публично заявляя о своих расценках».