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«Ультиматум Трампа НАТО»

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы страны НАТО начали выделять на военные расходы пять процентов ВВП - сегодня ни одна из стран альянса не тратит на оборону таких сумм, пишет польское издание Fakt. Как объяснил польский генерал Томаш Бонк, идея Трампа состоит в том, чтобы европейские страны продемонстрировали «твердую волю» к увеличению своих оборонных бюджетов.

Текущий порог расходов на оборону стран НАТО составляет два процента ВВП. Ранее альянс готовился поднять эту планку до трех процентов. Бонк отметил, что Польша сможет достичь показателя в пять процентов в 2026 году. По его словам, «ультиматум Трампа» связан с дефицитом боеприпасов, оборудования и нехваткой производственных мощностей. Стало складываться впечатление, что европейская часть НАТО не способна отразить какую-либо агрессию, подчеркнул генерал. При этом американцы уже давно сталкиваются с проблемой «заполнения всех пробелов в мировых потребностях». В то же время Трамп вряд ли решит вывести США из НАТО, если европейские страны не смогут радикально увеличить расходы на оборону, считает Бонк.

«Двойной удар по Франции»

Декабрь 2024 года стал одним из самых неспокойных месяцев для Франции и ее отношений с бывшими африканскими колониями, пишет The Independent. Влияние Парижа на континенте столкнулось с самым большим вызовом за последние десятилетия - по Франции был нанесен двойной удар. Чад, считающийся самым стабильным и верным партнером Франции в Африке, в свой День независимости объявил о прекращении оборонного сотрудничества с Парижем «с целью переосмысления своего суверенитета».

Вскоре после этого новый президент Сенегала заявил, что французских солдат не будет на сенегальской земле. Как подчеркнул Бассиру Диомай Фай, постоянное присутствие французских военных в Сенегале со времен рабства «не означает, что по-другому быть не может». Эти заявления прозвучали именно в тот момент, когда Франция пытается восстановить свое слабеющее влияние на континенте. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в последние дни посетил Чад и Эфиопию, а президент Эммануэль Макрон впервые признал убийства около 400 западноафриканских солдат французской армией в 1944 году. Планы Чада и Сенегала по разрыву с Францией последовали за вытеснением французских войск военными правительствами в Нигере, Мали и Буркина-Фасо в последние годы. Власти африканских стран говорят, что связи с Францией не принесли пользы населению. Они хотят изучить варианты сотрудничества с Россией, Китаем, Турцией и другими державами.

Эрдоган посетит Сирию

Обозреватель газеты Hürriyet Абдюлькадир Сельви заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сирию вместе с «большой делегацией». В состав делегации войдут министры, отвечающие за инвестиции.

Автор статьи отметил, что переходное правительство в Сирии будет сформировано быстро. Сельви подчеркнул, что Турция возьмет на себя ответственность за восстановление Сирии, но первоочередной задачей Анкары в стране станет ликвидация запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана». При этом Анкара выступает за создание в Сирии инклюзивной администрации, «из которой не будет исключена ни одна религиозная или этническая группа».

«Почему британские элиты ненавидят Россию»

Сегодняшняя Великобритания живет прошлым - воспоминаниями о древнем величии некогда крупнейшей морской колониальной империи мира, пишет словацкое издание Slovo. Британские элиты сохраняют нетерпимость и зависть к России, считает автор статьи.

По версии автора Slovo, британских аристократов и миллиардеров возмущает, что славяне «позволили себе создать собственную империю и защищать ее существование». Британцы потеряли возможность добычи ресурсов на российских землях, российского сырья и энергии. Статьи в английских газетах и новости по британскому телевидению обнаруживают «по существу, бессильную ярость по отношению к России». А бывший британский премьер Борис Джонсон «без колебаний принес бы в жертву последнего украинца, если бы такая жертва могла навредить России». Именно поэтому он запретил Киеву мириться с Москвой, подчеркивается в статье.

«Тайные силы хотят подорвать отношения РФ и Турции»

Сегодня глаза и уши всего мира прикованы к последним событиям в Сирии. Бывший президент страны Башар Асад получил политическое убежище в Москве и никто не знает, что будет с Сирией в будущем, пишет турецкое издание dikGAZETE.

В 2015 году российско-турецкие отношения обострились из-за сирийского вопроса. В ноябре того года в регионе был сбит российский военный самолет. Бывший турецкий министр Джавит Чаглар сыграл важную роль в урегулировании кризиса. Он взял на себя роль посредника между Россией и Турцией и «помог растопить лед». Автор dikGAZETE отметил, что сейчас на фоне беспокойной обстановки в Сирии «тайные силы» снова работают над ухудшением отношений между Россией и Турцией. Автор призвал вспомнить трудные времена в отношениях двух стран и осознать ценность мира.