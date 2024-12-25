Захарова допустила захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье режимом Санду

Режим президента Молдавии Майи Санду всерьез рассматривает вариант силового захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Режим Санду намерен использовать и энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса. Они безапелляционно возлагают на Россию именно свою ответственность за прекращение газовых поставок, рассматривают, и серьезно ведь рассматривают, вариант силового захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом подробно говорила СВР (Служба внешней разведки России - прим. ТАСС)", - указала дипломат.
"Понятно, что при таком сценарии под угрозой окажется российское миротворческое присутствие в регионе, а жители Приднестровской Молдавской Республики попадут в положение буквально заложников. В конечном итоге эскалация ситуации может привести к тяжелым последствиям, появлению еще одного очага нестабильности в Европе. Вот к этому и готовит страну Санду. Для чего? Надо задавать ей вопросы", - заключила представитель российского дипведомства.