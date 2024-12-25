Стало известно, где может пройти предполагаемая встреча Путина и Трампа

Предполагаемая встреча президента РФ Владимира Путина и избранного главы Белого дома Дональда Трампа может пройти на территории страны, которая способна обеспечить безопасность российского лидера.

Об этом в интервью NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ политолог-американист Геворг Мирзаян. При этом он не исключил визита президента США в Москву, однако назвал такой вариант маловероятным.

«Трамп был с визитом в КНДР, став первым американским лидером, сделавшим это, – напомнил эксперт. – Но всё-таки не думаю, что он полети в Москву. Путин же точно не станет посещать США из соображений безопасности».

По мнению Мирзаяна, встреча должна пройти на территории государства, в котором наши спецслужбы могут обеспечить безопасность президента РФ. Речь, добавил политолог, идёт, например, о Казахстане или Индии.

Между тем он уверен, что одна очная встреча Путина и Трампа вряд ли приведёт к урегулированию конфликта на Украине.

«Представители РФ неоднократно говорили, что прекращения огня ради прекращения огня не будет. Необходимо подписать долгосрочное соглашение. Но для этого на Украине сперва нужно провести выборы. Соглашение должно быть подписано с легитимным президентом», – резюмировал американист.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, возможная встреча Путина и Трампа по урегулированию украинского конфликта может принести свои плоды.