Вооруженный конфликт на Украине завершится в 2025 году. Такие сроки в интервью газете Magyar Nemzet назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Война [на Украине] закончится в 2025 году. Она закончится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон», - заявил венгерский политик.

При этом Орбан отметил, что США и Европа уже потратили на украинский кризис около 300 миллиардов евро, которые можно было бы использовать для повышения уровня жизни, обуздания миграции и строительства совершенно новой системы европейской обороны.

«Но эти деньги сгорели», - констатировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее стало известно, что команда Дональда Трампа ведет переговоры с украинскими чиновниками о прекращении конфликта на Украине.

При этом возможное перемирие и большой обмен пленными между Россией и Украиной с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако при попытке позвонить Владимиру Зеленскому Виктор Орбан получил отказ. Министр иностранных дел республики Петер Сийярто назвал решение Украины отказать в переговорах о перемирии - «абсолютно беспрецедентным жестом в дипломатии».