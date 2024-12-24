Победитель лотереи в США выиграл больше 1 миллиарда долларов

В США победитель общенациональной лотереи Mega Millions заявил свои права на сорванный им джекпот в размере 1,13 миллиарда долларов и начал процесс получения астрономической суммы выигрыша. Об этом сообщил телеканал CBS News, уточнив, что счастливый билет был продан в придорожном магазине в штате Нью-Джерси в минувшем марте.

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При этом шансы на получение джекпота изначально оценивались организаторами розыгрыша как 1 к 302 миллионам. Счастливчик-мультимиллионер предпочел не называть своего имени и остаться анонимным благодаря принятому в 2020 году в Нью-Джерси соответствующему закону о защите приватности победителей лотерей, сообщили СМИ.

С учетом необходимости выплатить все федеральные и региональные налоги на руки победителю выдадут около 537.5 миллионов долларов - приятный "бонус" к наступающему Новому году.

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Любопытно, что самым большим в истории США лотерейным выигрышем считается полученный в 2023 году приз Powerball в сумме 2,04 миллиарда долларов.