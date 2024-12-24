США изучат сценарий полного прекращения помощи Украине

Американская разведка и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) оценят риски прекращения военной и экономической помощи Украине. Об этом сообщается в «Законе о национальной обороне США на 2025 год», с текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

В тексте документа, подписанного действующим американским президентом Джо Байденом, отмечается, что директор национальной разведки в сотрудничестве с директором ЦРУ должны представить в соответствующие комитеты Конгресса США оценку «вероятного хода конфликта на Украине до 31 декабря 2025 года».

Оценка должна включать в себя сценарий прекращения Вашингтоном военной и экономической помощи Киеву, а также способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно вести боевые действия. Кроме того, Конгресс поручил ведомствам «оценить риски» снятия разрешения ударов вглубь России дальнобойным оружием.

США передадут помощь Украине более чем на один миллиард долларов

Кроме того, американская разведка и ЦРУ изучат готовность других стран к продолжению поддержки Украины, чтобы «оценить их способность компенсировать любой дефицит помощи со стороны США».

12 декабря стало известно, что Конгресс США поручил разведке оценить риски прекращения военной помощи Украине и возможные последствия для Вашингтона из-за поражения Киева в конфликте.