Пока вы спали: оборонный бюджет США на 2025 год и слова Меркель о новом канцлере
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Марочко: бойцы РФ зашли на южные окраины Двуречной
Российским военнослужащим удалось зайти на южные окраины населенного пункта Двуречная Харьковской области и взять под огневой контроль трассу Двуречная - Купянск, лишив подразделения Вооруженных сил Украины путей снабжения по ней. Об этом сообщает ТАСС.
Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что продвижение российских войск позволило более эффективно вести контрбатарейную борьбу и расширить плацдарм для дальнейших действий.
Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 год
Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 финансовый год в размере $895 млрд. Об этом сообщает ТАСС.
В документе вновь включен "запрет на заключение договоров с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, с правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором".
Южная Корея и США возобновляют дипломатические мероприятия
Республика Корея и США возобновляют приостановленные из-за военного положения дипломатические мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.
Стороны приняли решение сосредоточиться на вопросах дипломатии и безопасности, а министр иностранных дел Республики Корея и госсекретарь США договорились о личной встрече в ближайшее время.
Меркель назвала подходящего кандида на пост канцлера ФРГ
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку Фридриху Мерцу, лидеру Христианско-демократического союза (ХДС), как подходящему кандидату на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.
Она пожелала ему успехов в предстоящей избирательной кампании, отметив важность политических убеждений, соответствующих ожиданиям населения.
Кабмин Южной Кореи не рассмотрел закон о расследовании в отношении президента
Кабинет министров Республики Корея не стал рассматривать законопроекты о расследованиях в отношении президента Юн Сок Ёля и первой леди Ким Гон Хи из-за военного положения. Об этом сообщает ТАСС.
Ведущая оппозиционная партия "Тобуро" угрожает привлечь и.о. президента к ответственности, если законопроекты не будут одобрены.