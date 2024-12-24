Пока вы спали: оборонный бюджет США на 2025 год и слова Меркель о новом канцлере

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Марочко: бойцы РФ зашли на южные окраины Двуречной

Российским военнослужащим удалось зайти на южные окраины населенного пункта Двуречная Харьковской области и взять под огневой контроль трассу Двуречная - Купянск, лишив подразделения Вооруженных сил Украины путей снабжения по ней. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что продвижение российских войск позволило более эффективно вести контрбатарейную борьбу и расширить плацдарм для дальнейших действий.

Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 год

Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 финансовый год в размере $895 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

В документе вновь включен "запрет на заключение договоров с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, с правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором".

Южная Корея и США возобновляют дипломатические мероприятия

Республика Корея и США возобновляют приостановленные из-за военного положения дипломатические мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Стороны приняли решение сосредоточиться на вопросах дипломатии и безопасности, а министр иностранных дел Республики Корея и госсекретарь США договорились о личной встрече в ближайшее время.

Меркель назвала подходящего кандида на пост канцлера ФРГ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку Фридриху Мерцу, лидеру Христианско-демократического союза (ХДС), как подходящему кандидату на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

Она пожелала ему успехов в предстоящей избирательной кампании, отметив важность политических убеждений, соответствующих ожиданиям населения.

Кабмин Южной Кореи не рассмотрел закон о расследовании в отношении президента

Кабинет министров Республики Корея не стал рассматривать законопроекты о расследованиях в отношении президента Юн Сок Ёля и первой леди Ким Гон Хи из-за военного положения. Об этом сообщает ТАСС.

Ведущая оппозиционная партия "Тобуро" угрожает привлечь и.о. президента к ответственности, если законопроекты не будут одобрены.