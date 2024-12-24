Спецпосланник Келлог: Трамп хочет честного и устойчивого мира на Украине

Дональд Трамп хочет добиться справедливого мира на Украине. Об этом заявил спецпосланник республиканца по Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.

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"Он (Дональд Трамп - прим. ред.) хочет мира, который будет честным, который будет надежным, который будет устойчивым", - заявил Келлог, отвечая на вопрос о том, каким избранный президент США видит прекращение конфликта на Украине.

Келлог добавил, что они в курсе опыта прошлых мирных процессов. Он отметил, что у Трампа есть свои мысли на по поводу того, как можно "положить этому конец", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Трамп, говоря об урегулировании украинского конфликта, процитировал президента России Владимира Путина о готовности к встрече с ним. Республиканец добавил, что будет ждать встречи с российским лидером для обсуждения урегулирования на Украине.