В Конгрессе США раскрыли самые нелепые траты властей

Министерство здравоохранения США выделило сотни тысяч долларов на изучение предрасположенности крыс к употреблению кокаина в различных условиях. Об этом рассказал сенатор-республиканец Рэнд Пол, передает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что данное исследование обошлось ведомству в 419,47 тысячи долларов, включив эти расходы в список самых нелепых трат властей страны за текущий год. В ходе эксперимента ученые пытались выяснить, будут ли крысы, помещенные в позитивную среду, менее склонны к употреблению кокаина, чем те, кто находился в негативной и изолированной среде.