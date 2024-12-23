В Италии суд разрешил гражданину больше не содержать своего взрослого сына

Верховный кассационный суд Италии принял решение в пользу жителя Бари, разрешив ему больше не содержать своего взрослого сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское СМИ.

Отмечается, что при разводе мужчина подписал с бывшей женой соглашение, по которому он должен был ежемесячно присылать 600 евро на обучение их общего сына. В 2017 году он перестал переводить деньги, поскольку сын бросил вуз. При этом в университет он поступил еще в 2009 году и должен был пройти трехлетний курс.

Несмотря на это бывшая жена решила обратиться к адвокатам. По итогам рассмотрения дела суд постановил, что истец, которому уже больше 30 лет, находится «на жизненном этапе, который квалифицируется как полностью взрослый с точки зрения возраста». Также в решении говорится, что у мужчины «отсутствует инициатива и приверженность выбранной цели» и нет никаких личных препятствий для достижения «экономической самодостаточности» в том возрасте, в котором он находится.