В ВОЗ рассказали о числе заразившихся оспой обезьян по всему миру

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о числе заразившихся оспой обезьян по всему миру. Об этом сообщает НТВ.

Эпидемиологическую ситуацию с оспой обезьян в ВОЗ охарактеризовали как тревожную — согласно данным организации, всего с января 2022 года по конец ноября 2024 года во всем мире зафиксировано 117 663 случая заражения. При этом 263 из них окончились летальным исходом. Самой сложной ситуация с оспой обезьян остается в Африке — крупные вспышки заражений были зафиксированы в Демократической Республике Конго, Бурунди и Уганде.

Ранее риск распространения нового штамма оспы обезьян в России оценили эксперты Роспотребнадзора.