Россиянину пригрозили казнью в Индонезии

Гражданину России грозит смертная казнь за распространение семи видов наркотиков на Бали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индонезийский портал.

Отмечается, что 33-летний россиянин уже год проживает на Бали. Его задержание последовало за расследованием, которому помогли наводки от общественности.

«Управление по борьбе с наркотиками провинции Бали задержало россиянина при попытке распространения 223,15 грамма гашиша. Власти полагают, что наркотики предназначались для продажи во время предстоящих новогодних праздников», — говорится в тексте.

При обыске квартиры, которую снимал россиянин, также обнаружили 24 упаковки гашиша, десять пакетов марихуаны, пять псилоцибиновых грибов, 36 пакетов белых кристаллов, предположительно мефедрона, а также метамфетамин, кокаин и МДМА. Мужчина признался, что заказал наркотики из Таиланда, а его роль ограничивается только их получением и распространением, личностей своих работодателей он не знает.

Расследование дела россиянина на Бали продолжается. Ему грозит смертная казнь или до 20 лет тюрьмы.