Россиянину пригрозили казнью в Индонезии

Россиянину грозит смертная казнь на Бали
Гражданину России грозит смертная казнь за распространение семи видов наркотиков на Бали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индонезийский портал.
Отмечается, что 33-летний россиянин уже год проживает на Бали. Его задержание последовало за расследованием, которому помогли наводки от общественности.
«Управление по борьбе с наркотиками провинции Бали задержало россиянина при попытке распространения 223,15 грамма гашиша. Власти полагают, что наркотики предназначались для продажи во время предстоящих новогодних праздников», — говорится в тексте.
При обыске квартиры, которую снимал россиянин, также обнаружили 24 упаковки гашиша, десять пакетов марихуаны, пять псилоцибиновых грибов, 36 пакетов белых кристаллов, предположительно мефедрона, а также метамфетамин, кокаин и МДМА. Мужчина признался, что заказал наркотики из Таиланда, а его роль ограничивается только их получением и распространением, личностей своих работодателей он не знает.
Расследование дела россиянина на Бали продолжается. Ему грозит смертная казнь или до 20 лет тюрьмы.