Дуда назвал лучший выход из сложившейся в Грузии ситуации

Президент Польши Анджей Дуда посчитал лучшим выходом из сложившейся в Грузии ситуации проведение повторных парламентских выборов с соблюдением рекомендаций ОБСЕ.

"Новые выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ являются выходом из нынешнего кризиса", - написал польский лидер в X после телефонного разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

23 декабря Зурабишвили заявила о намерении сформировать совет для организации повторных выборов в парламент, если правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не согласится на их проведение.

Ранее в воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предостерег Зурабишвили от планов назначить новые парламентские выборы, иначе это обернется для нее уголовной ответственностью. По словам Кобахидзе, в субботу Зурабишвили встретилась с представителями оппозиции и неправительственных организаций. На встрече обсуждалось возможное назначение новых парламентских выборов, однако в последний момент Зурабишвили отговорили от этого.

Президент Грузии потребовала согласовать внеочередные выборы

Кобахидзе напомнил, что парламентские выборы в Грузии назначаются в трех случаях: повторные выборы, когда ЦИК или Конституционный суд аннулируют итоги ранее прошедших выборов, очередные выборы, когда истекает четырехлетний срок полномочий депутатов парламента, и внеочередные выборы, когда парламент не выражает доверие правительству. Премьер подчеркнул, что если президент все-таки решится назначить новые парламентские выборы по какой-то другой причине, за это ей будет грозить уголовная ответственность.

Выборы и протесты

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. Барьер 5% преодолели также четыре оппозиционные партии, которые, как и Зурабишвили, отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводили акции протеста.

Новая волна демонстраций началась 28 ноября после заявления Кобахидзе о том, что власти решили до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех его бюджетных грантов. Акции протеста проходят ежедневно на проспекте Руставели. По мнению Зурабишвили, назначение внеочердных выборов - единственный выход из сложившейся ситуации. 29 декабря состоится инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, за которого 14 декабря проголосовала коллегия выборщиков. В этот день истекает срок полномочий Зурабишвили.