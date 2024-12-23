Спецпосланник по Украине и России администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлогг прокомментировал мирный план политика по украинскому конфликту. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Fox Business.

По словам Келлогга, Трамп хочет добиться устойчивого и справедливого мира на Украине. При этом он также добавил, что общественности не нужно «забегать вперед» и предлагать свои идеи, поскольку у Трампа есть свои планы.

«Он хочет мира, который будет справедливым, который будет устойчивым, который будет безопасным», — заявил он.

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