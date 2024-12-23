В действиях Фицо увидели «угрозу для всей Европы»

МИД Украины назвал политику премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что встреча Фицо с Путиным состоялась в Кремле 22 декабря. Премьер Словакии заявил, что его визит в Москву является реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он выступает против любого транзита газа через Украину. Зеленский отреагировал на визит Фицо в Москву негативно, назвав связи премьера с президентом РФ «серьезной проблемой безопасности» не только для Словакии, но и Европы.

«Слабость, зависимость и недальновидность энергетической политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо создают угрозы для всей Европы», — заявили в МИД Украины.

Там отметили, что попытки словацкого правительства «сохранить энергозависимость от Москвы» вызывают у них недоумение, указав, что «не примут позорную политику умиротворения, которая уже доказал свою ошибочность в прошлом веке».