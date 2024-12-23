Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался уничтожать свою страну ради Украины. Об этом в соцсети X заявил ирландский журналист Чей Боуз, который отреагировал на призыв украинского лидера расследовать связи словацкого премьера с Россией.

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«[Зеленский] призвал словацкие спецслужбы провести расследование в отношении (...) Фицо, потому что он отказывается уничтожить свою страну ради Украины. Словакия — демократическая страна. Украина — нет», — написал западный журналист.

Ранее 23 декабря Зеленский предложил спецслужбам Словакии проверить связи Фицо с Кремлем. Украинский лидер заявил, что Москва предоставляет премьер-министру значительные скидки, «но за них платит Словакия».

22 декабря стало известно, что Фицо приехал в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Словакии сообщил, что обсудил с российским лидером ситуацию на Украине, а также отношения между Москвой и Братиславой.