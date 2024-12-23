Вучич рассказал о телефонном разговоре с Лавровым

Президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора оповестил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о решении США ввести санкции против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") из-за владения Россией ее акциями.

"Очень хороший и содержательный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Я проинформировал министра Лаврова, как представителя страны - члена ООН, о том, что Приштина, нарушая все нормы международного публичного права, пытается запретить партии "Сербский список" участие в предстоящих выборах. Мы обсудили и совместно выразили обеспокоенность ситуацией в Боснии и Герцеговине, а также в Республике Сербской, и согласились, что полное соблюдение Дейтонского мирного соглашения - лучший способ сохранить мир и стабильность. Темами разговора стали также предстоящие санкции против NIS, и было достигнуто соглашение о проведении встречи экспертов из Сербии и России сразу после обнародования американских санкций", - отметил Вучич в соцсети Instagram* (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Мы обсудили и все другие важные вопросы двустороннего сотрудничества, подтвердили дружбу между нашими странами и выразили уверенность, что благодаря нашим усилиям мы сможем увеличить объемы торгового обмена между Сербией и Россией", - заключил сербский лидер.

Вучич ранее отмечал, что решение США ввести санкции против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") из-за владения Россией ее акциями не повлияет на отказ Белграда от присоединения к антироссийским рестрикциям. Он указывал, что власти предпримут шаги для решения проблемы, уточнив, что при этом страна постарается "сохранить дружеские отношения с русскими и не испортить отношения с теми, кто вводит санкции".

Позднее в "Нефтяной индустрии Сербии" сообщили ТАСС, что на данный момент компания не имеет каких-либо ограничений деятельности, но анализирует все возможные сценарии и потенциальные последствия от ожидаемых с 1 января 2025 года со стороны Вашингтона санкций.

Сербский лидер также поручил правительству страны создать рабочую группу для переговоров с Россией и США из-за планов Вашингтона ввести санкции в отношении NIS.

Президент России Владимир Путин в марте подчеркивал, что компания "Газпром нефть" является самым крупным налогоплательщиком в Сербии, очень эффективно работает и много делает в сфере инноваций. Компании принадлежат более 50% сербской NIS. В 2023 году налоговые и прочие отчисления в бюджет страны составили 244,4 млрд динаров ($2,28 млрд по курсу на 12 марта 2024 года).

О компании NIS

NIS - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, переработкой нефти, сбытом нефтепродуктов, выработкой и торговлей электроэнергией, реализацией проектов в области нефтехимии. Основные производственные мощности находятся в Сербии, а также в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть", которой принадлежит 56,15% акций, и Сербия - 29,87%, другие акционеры владеют 13,98%.