Израиль добился прогресса в переговорах по Газе и обмену заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах по ситуации в секторе Газа и обмену заложников есть прогресс. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Нетаньяху сделал во время заседания израильского парламента. По его словам, для реализации достигнутых договоренностей потребуется еще какое-то время.

«В переговорах об обмене заложников достигнут определенный прогресс, но неизвестно, сколько времени еще понадобится», — заявил он.

Ранее Нетаньяху отдал приказ атаковать стратегические объекты хуситов.