Президент Грузии пригрозила «падением режима»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригрозила «падением режима» правящей партии страны «Грузинская мечта». Ее цитирует «Sputnik Грузия» в Telegram.

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«Падение режима — это альтернатива диалогу, компромиссу и уступкам», — сказала она в видеообращении.

По ее словам, необходимы уступки, признание некоторых вещей и компромиссы. В противном случае будет падение режима, повторила Зурабишвили.

Президент Грузии потребовала согласовать внеочередные выборы

Ранее грузинский президент потребовала от членов правящей партии согласовать дату внеочередных парламентских выборов до 29 декабря. По ее мнению, это нужно, чтобы в стране все хорошо закончилось. В указанный день истекает срок полномочий действующего главы государства.